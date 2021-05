Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Auto beschädigt

Kirrweiler (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Mittwoch in den Nachmittagsstunden (19.05.2021 zwischen 15 Uhr und 19 Uhr) in der Schloßstraße ein geparktes Fahrzeug verkratzt und dabei einen Sachschaden von über 1000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.

