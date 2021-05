Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Alkoholisierter Mofafahrer fährt auf PKW

Maikammer (ots)

Zur Blutprobe musste am heutigen Morgen ein 49 Jahre alter Mofafahrer, weil er in der Weinstraße Süd den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Autos übersah und diesem auffuhr. Hierbei verletzte sich der Zweiradfahrer an der Hand. Am Fahrzeug entstand Sach-, an seinem Mofa wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 3000 Euro. Deutlicher Alkoholgeruch bei der Unfallaufnahme zog bei dem 49-Jährigen einen Alcotest nach sich, mit dessen Ergebnis gegen den Mann eine Blutprobe angeordnet werden musste. Zudem muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

