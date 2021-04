Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl einer Rüttelplatte gesucht

Malchin (ots)

In der Nachtstunden vom 30.03.2021 zum 31.03.2021 kam es im Industriegelände in Malchin zu einem Diebstahl einer 500 kg-schweren Rüttelplatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zu dem Gelände der geschädigten Firma und entwendeten eine Rüttelplatte des Herstellers Amman vom Typ APH50/75. Der Schaden wird derzeit mit 8500 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der Tatnacht im Industrieglände auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Rüttelplatte geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell