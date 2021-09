Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080921-691: Impfpässe hielten Überprüfung nicht stand

Wiehl (ots)

Offenbar gefälschte Impfpässe haben zwei Männer aus Wiehl in einer Apotheke vorgelegt, um dort ein digitales Impfzertifikat zu bekommen; die Polizei stellte die Ausweise sicher. Am Freitag und am Montag (3. bzw. 6. September) waren die 41 und 54-jährigen Tatverdächtigen jeweils mit Impfpässen in einer Wiehler Apotheke vorstellig geworden, um sich einen digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen. Wegen einiger Ungereimtheiten bei den Eintragungen ließ die Apotheke die Angaben bei dem im Impfpass angegebenen Impfzentrum überprüfen - mit dem Ergebnis, dass die Personen dort nicht vorstellig geworden waren. Die Polizei stellte die Impfpässe sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

