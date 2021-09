Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080921-694: Motorradfahrer schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Singerbrinkstraße hat am Dienstag (7. September) ein Motorradfahrer aus Gummersbach schwere Verletzungen davongetragen. Zeugen berichteten, dass der 36-jährige Fahrer gegen 12.50 Uhr mit recht hoher Geschwindigkeit auf der Singerbrinkstraße in Richtung der Innenstadt gefahren sei. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki, welche von der Fahrbahn abkam und nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen gegen eine Mauer prallte. Der 36-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert. Die Singerbrinkstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

