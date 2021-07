Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren PKW

Schwerin (ots)

Am 24.07.2021 wurden in den Abendstunden in Schwerin Krebsförden sechs parkende PKW beschädigt.

Gegen 22:00 Uhr meldete ein Hinweisgeber, dass sein im Görrieser Weg abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde. Offensichtlich wurde gegen das Fahrzeug getreten und der Lack zerkratzt. Zudem stellten die eingesetzten Beamten vor Ort Beschädigungen an fünf weiteren Fahrzeugen fest.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca.13.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Sachverhalt und weitere mögliche Geschädigte. Wer hat am Samstag eine/ mehrere auffällige Personen wahrgenommen oder kann sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben?

Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Telefonnummer 110, das Polizeirevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385-51802224, sowie jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell