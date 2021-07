Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täter scheitern am Zigarettenautomaten an der TSR-Sporthalle

Rodalben (ots)

Zwischen Montag, 08:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Zigarettenautomaten an der TSR-Sporthalle in der Lindersbachstraße aufzubrechen. Ein Aufhebeln scheiterte ebenso wie der Einsatz von Feuer. Seitlich wurde auch ein Bohrloch festgestellt. An Beute gelangten die Täter demnach nicht. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

