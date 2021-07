Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Firmen-Heizkraftwerkes im Industriegebiet Süd

Hinterweidenthal (ots)

Am Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, wird über die Rettungsleitstelle ein Hallenbrand im Industriegebiet Süd in Hinterweidenthal gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass es sich um ein firmeninternes Biomassenheizkraftwerk handelt, dessen Betonspeicher für die Brandmasse (Holzspäne) in Brand geraten war. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 50 Kräften, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und 4 Kräften vor Ort. Nach einer ersten Schätzung dürfte der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen, keine Personenschäden. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt jedoch wahrscheinlich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

