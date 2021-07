Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße

Schmalenberg (ots)

Am Montag, zwischen 02:30 und 02:45 Uhr, brach ein unbekannter Täter über ein rückwärtiges Fenster in den Keller eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße ein. Eine Bewohnerin wurden aufmerksam und konnte den Lichtkegel einer Taschenlampe wahrnehmen, so dass von einem Einzeltäter ausgegangen wird. Nach kurzer Zeit verließ der Täter den Tatort und die Polizei wurde alarmiert. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden (Hebelspuren) wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

