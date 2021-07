Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 13:15 und 13:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter eine schwarze Kunstledergeldbörse. Diese befand sich in der über der Schulter getragenen Handtasche, deren Reißverschluss verschlossen war. Möglicherweise wurde der 66-jährigen Pirmasenserin die Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in der Schloßstraße entwendet, da sie dort den Verlust beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte und sie zuvor zweimal kurz angerempelt worden war. Der Reißverschluss der Handtasche war nun geöffnet. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. In dem Geldbeutel befanden sich 63 Euro Bargeld, Ausweis, Debitkarte der Sparkasse Südwestpfalz, AOK-Karte und Rentenausweis. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

