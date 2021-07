Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Schwanenstraße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Glaseinfassung einer Wohnungsabschlusstür in der Schwanenstraße 43. Aus der Wohnung wurde ein TV-Gerät der Marke OK entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

