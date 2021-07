Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Garage

Erlenbrunn (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 12:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter, eine Garage in der Erlenbrunne Straße aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wollte man über den Maschendraht- und den Sichtschutzzaun klettern. Entwendet wurde nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

