Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Lemberg (ots)

In der Zeit vom 16.07.21, 23:00h bis zum 17.07.21, 08:10h wurde in das Sportheim in Lemberg in der Laubbrunnerstraße eingebrochen. Im Sportheim wurden durch die Täter mehrere Räume durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden diverse Flaschen an Alkoholika entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens, 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

