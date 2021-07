Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Elmstein (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag kam es auf der B48 zwischen Leimen und Johanniskreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Nach derzeitigem Stand war der Motorradfahrer alleine in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell