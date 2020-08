Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls - ein Schwerverletzter,eine Leichtverletzte und 15000 Euro Sachschaden

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 4. August 2020 auf der Kumper Landstraße wurde ein 49-Jähriger schwer und eine 56-Jährige leicht verletzt. Gegen 11.50 Uhr war der 49-jährige Peugeot-Fahrer in Richtung Gobel-von-Drechen-Straße unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer 56-jährigen Audi-Fahrerin. Diese war auf der Kumper Landstraße in Richtung Werler Straße unterwegs. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kumper Landstraße gesperrt.(jb)

