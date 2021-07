Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - BMW beschädigt

Meppen (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 15.45 und 17.40 Uhr in Meppen auf dem Parkplatz beim Kaufland zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen schwarzen BMW X1 und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 in Verbindung zusetzten.

