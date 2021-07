Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Autos beschädigt

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Nordhorn zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Zwischen Freitag und Samstag wurde am Gildehauser Weg ein schwarzer Audi A6 beschädigt, der auf dem dortigen Parkplatz stand. In der Nacht zu Sonntag wurde ein in der Straße Woltermanns Maate geparkter schwarzer Opel Tigra beschädigt. Die jeweiligen Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell