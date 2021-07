Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 1.30 Uhr zu einer mutmaßlichen Körperverletzung. Ein 37-Jähriger wurde auf dem Stadtring in Nordhorn, zwischen dem Kolpinghaus und dem Ringcenter, vermutlich von vier Personen geschlagen. Das alkoholisierte Opfer erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

