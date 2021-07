Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Treckerfahrer leicht verletzt (Ergänzung um Zeugenaufruf)

Emsbüren (ots)

Am Montag kam es gegen 13 Uhr auf der Straße Mehringen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 83-Jähriger war mit seinem Trecker samt Anhänger in Richtung Emsbüren unterwegs. Als ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw überholte, wich der Treckerfahrer nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet das Gespann auf den Grünstreifen und kippte in den dortigen Graben. Der 83-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

