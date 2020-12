Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher war alkoholisiert

RatzeburgRatzeburg (ots)

29. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.12. 2020 - Schwarzenbek

Am 28.12.2020, gegen 07:40 Uhr, kam es in Schwarzenbek im Heuweg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Später stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war.

Bei dem Versuch den Parkplatz eines Supermarktes im Heuweg nach links zu verlassen, touchierte ein 66-jähriger Schwarzenbeker mit seinem VW Golf einen gegenüber parkenden BMW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 40-jährigen Schwarzenbekerin, welche sich zum Unfallzeitpunkt in ihrem BMW befand, verfolgte den sich vom Unfallort entfernenden VW Golf bis zu einem Parkplatz in der Finkhütte/Ecke Verbrüderungsring. Auf den Unfall angesprochen, verschwand der Fahrer des Golfes zu Fuß in Richtung Cesenaticostraße.

An der nahegelegenen Halteranschrift konnte der unfallbeteiligte Fahrer durch die Beamten angetroffen und eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Promillewert von 2,50. Es wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Das Führen von sämtlichen Kraftfahrzeugen wurde dem Schwarzenbeker untersagt.

Er muss sich nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht verantworten.

Das Polizeirevier Schwarzenbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

