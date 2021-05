Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim Teck/A8 - Auto überschlägt sich

Drogen fand die Polizei nach einem Unfall auf der A8 am Dienstag.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr fuhr der 26-Jährige in Richtung Karlsruhe. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Dort verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes. Über die gesamte Fahrbahn geriet er nach rechts ins Grüne, wo sich sein Auto an der Böschung überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Der 26-Jährige verletzte sich leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine Frischhaltedose mit Resten von Marihuana. Weiterhin führte von der Unfallstelle weg eine frische Spur im hohen Gras die Böschung hinauf. Dort fanden die Polizisten eine Plastiktüte mit geringen Mengen an Kokain und Amphetamin. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem verunfallten Mercedes gehörten, sondern zu einem anderen Auto, dass bereits vor mehreren Monaten stillgelegt wurde. Auch hat der Mann wohl keinen Führerschein. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen dauern an.

