PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am sa., 05.09.2020

Niederhadamar (ots)

Für den Bereich der Polizeistation Limburg

Autoknacker in Hadamar unterwegs Tatort: 65589 Hadamar-Niederhadamar, F.-A.-Muth-Strasse Tatzeit: Donnerstag, 03.09.20 bis Freitag, 04.09.20

Ein oranger PKW Peugeot 206, welcher in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag in Niederhadamar in der Franz-Alfred-Muth-Straße abgestellt war, geriet in den Fokus von Autoknackern. Unbekannte Täter gingen den PKW an und hebelten an einer der hinteren Klappseitenscheiben. Auf diesem Weg gelang es eine der Türen zu öffnen. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurde ein dort abgelegter Bohrschrauber, ein CD-Player, die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II entwendet. Täterhinweise wurden bei Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Wer zeugenschaftliche Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei in Limburg zu 06431/91400 anzurufen.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg: Keine Presserelevanten Ereignisse zu vermelden.

