POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin stürzt

Mit leichten Verletzungen kam am Dienstag eine 41-Jährige ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr gegen 10.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Söflinger Straße. Dort geriet sie mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen. Das Rad verkantete sich und die Frau stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

+++++++ 0991726

