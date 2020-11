Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dachstuhl in Flammen

RatzeburgRatzeburg (ots)

02. November 2020 | Kreis Stormarn - 30.10.2020 - Zarpen

Am 30.10.2020, um 13:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Nachbar eine Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl in Zarpen in der Straße Am Sportplatz.

Diverse Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis von Zarpen waren im Einsatz und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Um das Feuer bekämpfen zu können, musste das Dach an einigen Stellen geöffnet und ein Zaun eines Nachbarn teilweise zerstört werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden im Bereich des Dachstuhles. Wo und wie genau das Feuer ausbrach, ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens war ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

