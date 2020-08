Kreispolizeibehörde Wesel

Ein Unbekannter nutzte gestern Abend die Gelegenheit, um in einem unbeobachteten Moment ein Portemonnaie aus einer Handtasche zu stehlen.

Am Mittwoch zwischen 22.30 Uhr und 22.40 Uhr stahl er die Geldbörse in einem Restaurant an der Straße Holzmarkt. Anschließend flüchtete der Dieb. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos, daher bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 180 cm groß, stabile Figur, trug eine schwarze Brille, eine rote Shorts und ein schwarzes T-Shirt. Er hatte dunkle Augenbrauen und eine Glatze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

