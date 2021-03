Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebesgut mit geklautem Wagen abtransportiert/ Bestellungen unter fremdem Namen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind gegen 3 Uhr in der Nacht zum Donnerstag in mehrere Baucontainer an der Kalver Straße eingebrochen. Auf ihrer Suche nach Beute entdeckten sie auch die Schlüssel eines Baustellenfahrzeugs, das auf dem Gelände parkte. Darin verstauten sie diverse Werkzeugmaschinen (Akkuschrauber, Stampfer, Trennschleifer, Böhrhämmer, etc.) und flüchteten mit dem T6. Der VW Transporter wurde im Laufe des Tages in Merzenich gefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der graue VW Transporter in der Nacht aufgefallen? Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

Seit einigen Tagen erhält eine Lüdenscheiderin ständig per E-Mail Bestellbestätigungen über Guthabenkarten, obwohl sie nichts bestellt hat. Auf ihrem angeblichen Kundenkonto ist sogar eine Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegt. Dabei hat die 30-Jährige nach eigenen Angaben keine Kreditkarte. Die Frau erstattete Anzeige wegen Betrugsverdacht. Offenbar wurden ihre Daten missbraucht. Wie die Täter an die Daten der Frau gekommen sind, müssen die Ermittlungen der Polizei zeigen.

