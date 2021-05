Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Trotz Drogen gefahren

Einen 16-Jährigen zog die Polizei am Dienstag in Heidenheim aus dem Verkehr.

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 16-Jährige in der Erchenstraße. Eine Polizeistreife stoppte den Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss brachten die Polizisten ihn nach Hause. Dort wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

