Verkehrsbehinderungen gab es nach einem Unfall am Dienstag auf der A8

Kurz nach 9 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Kleintransporter auf der A8 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost waren Reparaturarbeiten der Autobahnmeisterei im Gange. Auf dem linken Fahrstreifen befand sich ein Sicherungsanhänger. Der 37-Jährige streifte beim Vorbeifahren an dem Anhänger entlang und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste kurzfristig komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Kleintransporter. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

