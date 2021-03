Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei zum Verlauf der Versammlungen am Abend

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0349

Erneut versammelten sich in Dortmund heute Abend (30.3.) sogenannte Impfgegner in Form eines Autokorsos. Auch Gegenprotest war für den Abend am Platz der Deutschen Einheit angemeldet und fand statt.

Um 19.06 Uhr startete der Autokorso von einem Parkplatz im Bereich Hohensyburg, durch einen Teil des Dortmunder Südens bis zur nördlichen Innenstadt Dortmunds. 47 Autos, statt der angemeldeten 150 Fahrzeuge, nahmen an der Versammlung teil. Die Versammlung wurde um 21.06 Uhr für beendet erklärt.

In Nähe des Aufzugs kam es an der Rheinischen Straße zu mehreren Verkehrsverstößen durch Fahrradfahrer. Hier stellten Polizisten zehn Fahrräder vorübergehend zur Gefahrenabwehr sicher. Störaktionen gegen den Autokorso sollten so unterbunden werden.

Die beiden Versammlungen am Abend verliefen ansonsten weitestgehend störungsfrei. Am Platz der Deutschen Einheit hatten sich rund ein Dutzend Menschen versammelt.

