POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei löst Party auf

Nicht an die Regeln gehalten und zu laut waren mehrere Feiernde am Montag in Heufelden.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten der Polizei gegen 3.30 Uhr laute Musik und Geschrei im Ortsteil Heufelden. Eine Polizeistreife ging der Sache auf den Grund und entdeckte die Party. In dem Haus fanden die Polizisten insgesamt sieben Feierwütige im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Die stammten allesamt aus unterschiedlichen Haushalten. Die Polizei löste die Party auf und schickte die Teilnehmer nach Hause. Ein 16-Jähriger war betrunken. Den nahmen die Polizisten in Gewahrsam und übergaben ihn einem Erziehungsberechtigten. Da sich auch Keiner an die gültige Corona Verordnung gehalten hatte, werden nun alle Partyteilnehmer angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen.

