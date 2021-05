Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Auf Polizeifahrzeug aufgefahren

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden gab es am Dienstag bei einem Unfall auf der B30.

Ulm (ots)

Gegen 3.45 Uhr fuhr das Polizeifahrzeug auf der B30 in Richtung Ulm. Ein Zeuge hatte ein Tier auf der Fahrbahn liegend mitgeteilt. Um den nachfolgenden Verkehr zu warnen, fuhr die 21-jährige Lenkerin des Polizeifahrzeuges mit eingeschaltetem Blaulicht und rotem Gefahrensignal mittig auf der B30. Als die Fahrerin des Polizeiautos das tote Reh auf der Fahrbahn erblickte bremste sie den Streifenwagen weiter ab und steuerte auf den rechten Fahrstreifen. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Opel dicht dahinter. Der hatte die Gefahrensituation nicht erkannt und krachte dem Streifenwagen in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin des Streifenwagens und ihr Beifahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide vorsorglich in eine Krankenhaus. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Tipp der Polizei: Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden. Diesen und weitere Tipps gibt die Polizei auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

