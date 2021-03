Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15.000 Euro Schaden bei Unfallflucht: Polizei erbittet Hinweise auf Sattelzug

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Einen hohen Fremdschaden von rund 15.000 Euro richtete am Freitagmittag der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzugs an der Abfahrt der Anschlussstelle Kassel-Ost bei Kaufungen an. Beim Linksabbiegen auf die B 7 war der Sattelanhänger des Gespanns so weit nach rechts ausgeschert, dass die gesamte linke Fahrzeugseite einer danebenfahrenden Kehrmaschine beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher auf der B 7 in Richtung Helsa, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf Fahrer oder den Sattelzug, der sichtbar beschädigt sein dürfte, geben können.

Wie der 66-jährige Fahrer der Kehrmaschine den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichtete, hatte er sich gegen 13 Uhr an der Autobahnabfahrt auf dem rechten der drei Fahrstreifen eingeordnet. Als die Ampel an der Kreuzung zur B 7 auf Grün umschaltete, krachte der Auflieger des links neben ihm fahrenden Lkw in die Seite seines Fahrzeugs. Das Kennzeichen des Sattelzugs, dessen Anhänger eine weiße Plane hatte, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell