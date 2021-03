Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau bei Handtaschenraub in Harleshausen verletzt: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Eine 42-Jährige wurde am späten Freitagabend in Kassel-Harleshausen Opfer eines Handtaschenraubes und erlitt dabei leichte Verletzungen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich der Frau von hinten angenähert, ihr gegen den Kopf geschlagen und sie zu Boden gestoßen. Anschließend nahmen sie die Handtasche der 42-Jährigen an sich und ergriffen die Flucht. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beiden jungen Täter geben können. Es soll sich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben, die schlank, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet waren.

Wie die 42-Jährige aus Kassel kurz nach der Tat den aufnehmenden Polizisten berichtete, hatte sich der Raub gegen 22:35 Uhr ereignet. Ob die Täter ihr auf dem Weg von der Harleshäuser Straße kommend entlang der Niederfeldstraße bereits unbemerkt gefolgt waren, ist bislang nicht bekannt. Als sie gerade nach links in die Straße "Hinter den Trieschhöfen" abgebogen war, wurde sie plötzlich von hinten angegriffen. Anschließend nahmen die beiden Unbekannten die Handtasche der am Boden liegenden Frau an sich und rannten in die Immenhäuser Straße. Zeugen hatten die Räuber in die Wolfhager Straße in Richtung Bahnhof Harleshausen flüchten sehen, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort nach Bekanntwerden des Raubes eingeleitete Fahndung durch zahlreiche Streifen verlief ohne Erfolg. Hierbei fanden Polizisten jedoch auf dem Hof der Grundschule an der Wolfhager Straße die leere Handtasche des Opfers, aus der das Portemonnaie und das Geld fehlten.

Wer den Ermittlern des K 35 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

