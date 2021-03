Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lenkräder mit Airbags aus drei BMW erbeutet: Polizei sucht Zeugen in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Kaufunger Wohngebiet Papierfabrik drei abgestellte BMW aufgebrochen und daraus die Lenkräder mit integrierten Airbags im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Ermittler der Kasseler Polizei gehen davon aus, dass alle drei Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Sie bitten nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung an den Tatorten eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatten die Autoaufbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an zwei BMW der 1er Reihe und einem 2er BMW jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Allem Anschein nach agierten die Täter im Schutz der Dunkelheit. In allen drei Fällen wurden die Lenkräder fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Der angerichtete Sachschaden an den Autos, die im Bereich Crumbacher Weg, Farmerweg und Bettenhäuser Weg abgestellt waren, beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

