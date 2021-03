Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Sperrungen in Kaufungen wieder aufgehoben; Messungen verliefen negativ

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 16:00 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4855383 veröffentlichte Pressemitteilung zu den Sperrungen wegen Feuerwehreinsatzes.)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Die Sperrungen in Kaufungen sind inzwischen wieder aufgehoben. Die betroffenen Anwohner können zurück in ihre Häuser. Der Verkehr auf der Leipziger Straße läuft wieder. Alle Messungen der eingesetzten Feuerwehr auf mögliche Gesundheitsgefahren verliefen negativ, ein Gasaustritt aus Versorgungsleitungen war zudem bereits frühzeitig ausgeschlossen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der beißende Geruch, der gegen 13 Uhr in der Ortsmitte in Niederkaufungen im Bereich Leipziger Straße, Ecke "Am Haferbach" festgestellt wurde, durch Gülle im Abwasser verursacht worden sein. Ein möglicher Verstoß gegen Umweltvorschriften wird nun geprüft.

