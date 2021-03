Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Wasserleiche in Weser gefunden: Obduktion soll nähere Erkenntnisse bringen

Kassel (ots)

Wesertal-Oedelsheim (Landkreis Kassel): Am Dienstagnachmittag entdeckte ein Passant gegen 13:50 Uhr im Uferbereich der Weser bei Oedelsheim einen Leichnam und alarmierte die Polizei. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben daraufhin umgehend die Ermittlungen am Fundort in Höhe der Straße "Berghof", zwischen Oedelsheim und Gieselwerder, aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen lag der Leichnam augenscheinlich bereits längere Zeit im Wasser, sodass derzeit weder das Geschlecht oder die Identität der verstorbenen Person noch die Umstände des Todes bekannt sind. Darüber soll nun eine für nächste Woche Dienstag anberaumte Obduktion weiteren Aufschluss geben.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell