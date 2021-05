Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Spinde aufgebrochen

Die vergangenen Tage war ein Unbekannter in Blaubeuren zugange.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag gelangte ein Unbekannter in das Untergeschoss des Krankenhauses. Dort brach er mehrere Spinde auf. Was er an Beute machte, bedarf weiterer Ermittlungen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Blaubeuren sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0990325

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell