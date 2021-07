Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Lkw verliert Windschutz

Sustrum (ots)

Am Montag kam es auf der A 31 bei Sustrum gegen 13.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Während der Fahrt in Richtung Emden verlor ein vermutlich roter Lkw einen Windabweiser vom Führerhaus. Dieser flog anschließend über die Mittelschutzplanke und traf einen Audi und danach einen Opel, die in Richtung Oberhausen fuhren. Der Lkw-Fahrer setzte unerlaubt seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 0591/87715 in Verbindung zu setzen.

