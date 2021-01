Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Unfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 19.01.2021, gegen 21:18 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 525 in Nottuln.

Eine 20-jährige Frau aus Münster befuhr mit ihrem Auto die B525 (Nottuln) in Fahrtrichtung Appelhülsen und wollte auf der Fahrbahn wenden. Bei dem Wendevorgang würgte sie den Pkw ab, sodass dieser in Fahrtrichtung Nottuln zum Stillstand kam und das Fahrzeuglicht erlosch. Eine 26-jährige Münsteranerin fuhr mit ihrem Auto ebenfalls die B525, allerdings in entgegengesetzter Richtung. Sie übersah die 20-Jährige mit ihrem Auto (vermutlich auf Grund der Dunkelheit und der nun fehlenden Beleuchtung) und es kam zu einem Zusammenstoß.

Bei dem Unfallfall verletzten sich beide Autofahrerinnen und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihre Autos mussten beide abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B525 gesperrt.

