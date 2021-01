Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Hellerstraße/Seniorin um Geld betrogen

Coesfeld (ots)

Falsche Polizisten haben eine 85-jährige Frau aus Nottuln-Appelhülsen um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Zwischen 19 und 21 Uhr riefen die Betrüger am Samstag (16.1.21) mehrfach bei der Seniorin an der Hellerstraße an. Auch in diesem Fall erzählten die falschen Polizisten von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Sie redeten massiv auf die Frau ein und setzten sie emotional unter Druck. So gelang es den Tätern letztlich, dass das Opfer am Telefon Pin-Nummern herausgab und später einer unbekannten Frau an der Haustür EC-Karten übergab.

Die Betrüger begannen kurz darauf damit, Geld abzuholen. Gegen 21.41 tauchten sie in Marl-Hüls auf. In der Volksbank an der Victoriastraße und bei der Sparkasse an der Bergstraße nutzten sie die EC-Karte der Seniorin zum ersten Mal. Am nächsten Tag fuhren die Täter nach Dorsten-Hervest. In einer Sparkassen-Filiale an der Straße Harsewinkel hoben sie gegen 10.31 Uhr eine Summe vom Konto der 85-Jährigen ab.

Die Polizei Coesfeld bittet um Hinweise und fragt: Hat jemand in Appelhülsen sowie in den Bankfilialen in Marl-Hüls und in Dorsten-Hervest zu den Tatzeiten verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt? Zeugen sollen sich unter 02594-7930 melden.

Im jungen Jahr 2021 ist das im Kreis Coesfeld der erste erfolgreiche Betrug in diesem Deliktsbereich. Im Jahr 2020 waren Betrüger mit ihren Maschen zehn Mal erfolgreich.

Die Polizei bittet, ältere Verwandte zu sensibilisieren und gibt folgende Tipps: - Falls Sie in Ihrem Display die Rufnummer 110 ggf. mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in ihrem Display. - Die echte Polizei vereinbart keine Übergabetermine. - Die echte Polizei fragt niemals am Telefon nach Wertsachen. - Beenden Sie ein solches Gespräch sofort! Auflegen ist nicht unhöflich! - Sollten Sie so einen oder ähnlichen Anruf bekommen, informieren Sie unter 110 die Polizei!

