POL-DN: Zwei Geschäftseinbrüche im Kreis

Vettweiß / Langerwehe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Kreis zu zwei Geschäftseinbrüchen. In Vettweiß gingen Unbekannte eine Tankstelle an, in Langerwehe wurde in eine Bäckerei eingebrochen.

Um 02:25 löste an einer Tankstelle an der K 28, Ortslage Vettweiß Soller, der Einbruchalarm aus. Unbekannte hatten im Eingangsbereich eine Schiebetür mittels Brecheisen aus der Verankerung gedrückt, um sich auf diesem Wege Zugang zum Verkaufsraum zu verschaffen. Dies zeigten Überwachungsvideos. Trotz Vernebelungsanlage und akustischem Signal gelang es den Tätern, sich kurze Zeit im Verkaufsraum aufzuhalten. Was genau sie erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Tatortbesichtigung durch die Polizei noch nicht fest.

In Langerwehe Stüttgerloch brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend, 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 04:50 Uhr, in eine Bäckerei auf der Hauptstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Die Diebe erbeuteten Bargeld und verließen den Tatort unerkannt wieder.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Hinweise zu einem der Tathergänge geben können, sich unter 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

