Polizei Düren

POL-DN: Ablenkung führt zu Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber eingesetzt

Vettweiß (ots)

Am Dienstagmorgen prallte ein Auto gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei sehr schwer verletzt.

Etwa um 09:30 Uhr befuhr ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Zülpich die B 477 aus Richtung Gladbach kommend in Fahrtrichtung Disternich. In Höhe des Abzweigs nach Müddersheim (Amandusstraße) kam der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache nach links über die Gegenverkehrsspur hinweg von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der 55-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber für den Transport in eine Klinik eingesetzt wurde. Ersten Ermittlungen am Unfallort zufolge war der Zülpicher womöglich durch einen Griff in den Fußraum abgelenkt, weshalb er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

