Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/Keine Verletzten nach Unfall

Coesfeld (ots)

Glück hatten am Dienstagmorgen die Beteiligten eines Unfall auf der B474. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Dülmen die Bundesstraße in Richtung Coesfeld. Weil er zwischen der Kreuzung Friedag und der Firma Lütkenhaus links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, reduzierte der Mann die Geschwindigkeit. Das bemerkte eine 29-jährige Autofahrerin aus Wesel zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht schleuderte sie in einen Graben. Im Auto der Frau saßen zudem zwei Kinder. Alle drei sowie der Dülmener blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die B474 war für die Unfallaufnahme gesperrt.

