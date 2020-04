Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel-Kirrlach - Einbruch in Rohbau

Waghäusel-Kirrlach (ots)

Bei einem Einbruch in einen verschlossenen Rohbau in der Kronauer Straße in Kirrlach haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Samstagnachmittag unter anderem einen Spiegelschrank nebst einem Durchlauferhitzer gestohlen. Hinweise hierzu nimmt der mit den weiteren Ermittlungen betraute Polizeiposten Bruhrain über das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

