Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beteiligt sich an der Aktion "Safety und Security" und informiert über Gefahren an Bahnanlagen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aachen-Stolberg-Eschweiler (ots)

Die Bundespolizei informiert in dieser Woche (07.09.20 - 14.09.20) mit ihren Beamtinnen und Beamten über Gefahren an Bahnanlagen

Insbesondere an den Bahnhöfen und Haltestellen werden hierbei Reisende und Bahnhofsnutzer von Beamten der Bundespolizei vor Gefahren durch Bahnstrom, unbefugte Gleisüberschreitungen und Sogwirkungen von heranfahrenden Zügen gewarnt. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz sowie die richtige Trageweise beim Betreten von Bahnhöfen war auch ein Thema der Präventionsarbeit.

Obendrein leistet die Bundespolizei in Schulen und Kindergärten aktive Präventionsarbeit bezüglich der Gefahren an Bahnanlagen. Polizeihauptmeister Manfred Breuer, der Präventionsbeamte der Bundespolizeiinspektion Aachen, ist bereits seit mehreren Jahren auch hier unterwegs, um auf die Gefahren hinzuweisen. Am Montagmorgen (07.09.20) war er bereits schon früh morgens im Einsatz, um zwei Grundschulklassen mit über 50 Schülerinnen und Schülern in Stolberg Atsch über die Gefahren aufzuklären. Wenig später stand er schon an den Bahnsteigen am Bahnhof in Eschweiler und Stolberg. Unterstützt von zwei weiteren Beamten der Bundespolizei Aachen verteilte er Präventionsflyer und warnte gerade hier vor der Sogwirkung von herannahenden Zügen, die oft unterschätzt wird. Auch das unbefugte Übertreten von Gleisen war ein Thema, dass er bei den Reisenden ansprach. Während seiner Präventionsarbeit steht er immer im ständigen Informationsaustausch mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG sowie den Gemeinden, um auf Gefahrenpunkte hinzuweisen und Präventionsvorkehrungen zu treffen.

Am Mittwochmorgen (09.09.20) waren zwei Präventionsbeamte am Hauptbahnhof in Aachen eingesetzt, die Reisende über Gefahren an Bahnanlagen aufklärten, um auch hier zum subjektiven Sicherheitsgefühl von Bahnhofsnutzern beizutragen.

Tipps und Hinweise können der Homepage der Bundespolizei im Internet unter www.bundespolizei.de entnommen werden.

Gemäß dem Slogan "Safty and Security" wollen wir, dass Sie sicher unterwegs sind!

Die Bilder in der Pressemappe sind -pressefrei-

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell