Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 59-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Haselünne (ots)

Am Dienstagvormittag ist es auf der Osterbrocker Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Der 23-jährige Fahrer eines Chrysler war gegen 11.35 Uhr in Richtung Klosterholte unterwegs. An der Kreuzung zum Bawinkeler Damm übersah er den von rechts kommenden VW eines 59-jährigen Mannes aus Lengerich. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen davon kam, musste der 59-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

