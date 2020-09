Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Hannover-Bornum: Polizei sucht nach Zeugen

Hannover (ots)

Bei der Kollision zweier Autos in einem Kreisverkehr in Hannover-Bornum sind am Freitagabend, 04.09.2020, die beiden Fahrer leicht verletzt worden. Da beide Männer bei der Unfallaufnahme angegeben haben, bei Grün gefahren zu sein, sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW 250i am Freitag gegen 21:30 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 65 (Bückeburger Allee) aus Richtung Empelde kommend in stadteinwärtige Richtung. Als er den Tönniesbergkreisel erreichte, zeigte die Ampel laut seinen Angaben Grün, sodass er in den Kreisverkehr einfuhr. In diesem Moment kollidierte er jedoch mit dem von links kommenden Mercedes-Benz E200d eines 47-Jährige, der von der Bückeburger Allee kommend den Kreisverkehr in Richtung Hamelner Chaussee verlassen wollte. Bei der Unfallaufnahme beteuerte auch der 47-Jährige, dass die Ampel für ihn Grün gezeigt hätte.

Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 45-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden mit rund 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. Von Interesse sind insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls. /ram

