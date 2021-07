Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Trecker in Brand geraten

Osterwald (ots)

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Am Kanal in Osterwald alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zu einem Brand in einem Trecker. Der 30-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig am Straßenrand abstellen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Am Trecker entstand ein Totalschaden.

