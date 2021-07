Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 16.07.2021 kam es um ca. 15:30 Uhr in der Vogesenstraße zu einem Unfall mit zwei beschädigten Fahrzeugen. Die Beteiligten, eine 75-jährige Frau mit ihrem Audi und ein 62-jähriger Mann mit seinem Toyota befuhren hintereinander die Vogesenstraße Richtung Hornbach. Vor ihnen befand sich ein langsam fahrendes Zweirad. Zuerst setzte der Toyota zum Überholen an. Als er den vor ihm befindlichen Audi überholen wollte, setzte die Fahrerin des Audi ihrerseits zum Überholen an, wodurch es zur seitlichen Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. | PIZW

