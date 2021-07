Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rücklicht eingeschlagen

Pirmasens (ots)

Am Freitag, 16.07.2021, in der Zeit von 11.10 bis 11:55 Uhr stellte die Geschädigte ihren roten Pkw Renault Scenic auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Zweibrücker Straße ab. Nachdem sie vom Einkaufen zurückkam stellte sie fest, dass am Fahrzeug die linke Rückleuchte eingeschlagen wurde. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email: Pipirmasens@polizei.rlp.de (PIPS)

